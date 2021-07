Calciomercato Milan – Non arrivano conferme per James Rodriguez

Non arrivano conferme da parte del Milan riguardo un presunto interessamento per James Rodriguez in questa sessione di calciomercato

I media colombiani davano l'affare Rodriguez-Milan come per fatto, ma in realtà non arrivano conferme dal club di via Aldo Rossi. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il Milan starebbe pensando ad altri giocatori e non al talento colombiano. Le motivazioni sono meramente economiche: l'ingaggio del giocatore sarebbe troppo alto per le casse rossonere.