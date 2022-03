Calciomercato Milan – Noa Lang ascolta “Maldini”: l’indizio social

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: Noa Lang del Bruges, è un obiettivo di Maldini e Massara. Lui pubblica un indizio social

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è Noa Lang. Quest'ultimo, classe 1999, è attaccante esterno olandese di proprietà dei belgi del Bruges . E' da diversi mesi che si parla di un interesse concreto del club rossonero per lui, tanto è vero che ci sarebbero già diversi contatti tra il Diavolo e l'entourage del calciatore. Noa Lang potrebbe coprire tutte le posizioni nel tridente di trequartisti del 4-2-3-1 di Pioli.

La novità della giornata è che Noa Lang ha pubblicato su Instagram una stories molto interessante. L'olandese ha postato una foto in cui ascolta una canzone dal titolo "Maldini"e scrive come didascalia: "Chi sa, sa". Sembra essere evidente il collegamento con Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan. Vedremo se il Diavolo affonderà il colpo nelle prossime settimane. Milan, duello con Inter e Juventus per il nuovo bomber: le ultime news di mercato >>>