Calciomercato Milan – No alla Samp per Lazetic: presto tutto per Pioli

Marko Lazetic, nuovo acquisto del Milan nel calciomercato di gennaio, non partirà in prestito e sarà presto a disposizione del tecnico

Il Milan , in questo calciomercato di gennaio, ha prelevato Marko Lazetic dalla Stella Rossa di Belgrado . Il Diavolo ha depositato, nelle scorse ore in Lega Calcio , il contratto dell'attaccante serbo, classe 2004 , che arriva a titolo definitivo per poco meno di 5 milioni di euro, bonus inclusi.

Secondo quanto ricordato da 'Tuttosport' in edicola questa mattina, citando come fonte 'TuttoMercatoWeb', la Sampdoria ha provato a chiedere il giovane centravanti in prestito al Milan. La risposta del club rossonero, però, è stata negativa. Il club di Via Aldo Rossi punta su Lazetic, arrivato a Milano per rimpiazzare Pietro Pellegri, e, pertanto, lo metterà presto a disposizione del tecnico Stefano Pioli.