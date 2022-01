Mercato Milan – Retroscena Lazetic: la Sampdoria lo ha chiesto in prestito

Attenzione ad un retroscena di mercato: la Sampdoria avrebbe chiesto in prestito Marko Lazetic al Milan. Le ultime notizie

Si attende soltanto il comunicato ufficiale del Milan, ma Marko Lazetic è un giocatore rossonero. Il club, infatti, ha già depositato in Lega il suo contratto. Nemmeno il tempo di arrivare che c'è già stato il primo interesse di un'altra squadra. Stando a quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb', infatti, la Sampdoria avrebbe fatto un tentativo per avere l'attaccante serbo in prestito per sostituire Ernesto Torregrossa, accasatosi al Pisa. No secco del Milan, che intende farlo crescere in prima squadra sotto l'ala di Zlatan Ibrahimović e Olivier Giroud. Ecco le Top News di oggi sul Milan: Lazetic ufficiale, offerta rifiutata per Thiaw