Calciomercato Milan – Niente ritorno di Caldara: il desiderio è Botman

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, in cima alla lista dei desideri del Milan per il prossimo rinforzo in difesa c'è Botman

L'assenza di Simon Kjaer si sente eccome. Il Milan dovrà assolutamente intervenire durante il mercato di gennaio per ovviare alla sua defezione. I troppi infortuni registrati quest'anno preoccupano e non poco Stefano Pioli, il quale è spesso costretto a schierare delle formazioni obbligate. Nel frattempo, la dirigenza rossonera è al lavoro per trovare un centrale di difesa all'altezza del danese. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del 'Corriere della Sera', in cima alla lista dei desideri di Maldini e Massara ci sarebbe il nome di Sven Botman. Il Lille, proprietario del cartellino dell'olandese, chiede non meno di 30 milioni di euro per una sua cessione. Tra gli altri nomi sondati dalla società di via Aldo Rossi ci sono anche quelli di Nikola Milenkovic della Fiorentina e di Malang Sarr del Chelsea. Sembrerebbe, ad oggi, escluso un ritorno al Milan di Mattia Caldara. Milan, le top news di oggi: ufficiale nuovo stadio. Un nome dal PSG.