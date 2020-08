Calciomercato Milan – Niente Hendrick: va al Newcastle

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Era stato accostato al Milan nelle scorse settimane, ma alla fine Jeff Hendrick, centrocampista irlandese classe 1992, non vestirà la maglia rossonera. Il Newcastle, infatti, ha annunciato ufficialmente il suo acquisto, a parametro zero. Si era infatti svincolato dal Burnley e sembrava poter essere una buona soluzione per il Milan, ma non solo: era stato accostato a molte altre squadre italiane. I rossoneri, però, hanno deciso di puntare su Tommaso Pobega, al rientro dal prestito al Pordenone. Il giovanissimo centrocampista ha anche rinnovato il contratto con il Diavolo fino al 2025. In attesa di Tiemoue Bakayoko, niente Hendrick, sarà bianconero in Inghilterra.

