Calciomercato Milan – Occhio alle occasioni: spunta Nico Gonzalez

Stiamo parlando di Nico Gonzalez : il giocatore non è stato convocato, nonostante stia bene fisicamente. L'argentino non sarebbe concentrato al massimo e con la testa al cento per cento pronta. Per questo la Fiorentina potrebbe anche pensare di venderlo.

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, Nico Gonzalez potrebbe salutare Firenze già nella prossima sessione di calciomercato. In quel caso, ci potrebbe essere un forte interesse del Milan che lo inserirebbe nella fascia destra, uno dei punti deboli della rosa. Occhio però all'Inter: l'argentino potrebbe fare molto gola a Simone Inzaghi come jolly offensivo.