Calciomercato Milan – Niang: “Camavinga? Non deve avere fretta”

CALCIOMERCATO MILAN – Eduardo Camavinga, centrocampista prodigio del Rennes, è uno dei nomi che sono rimbalzati in orbita Milan negli ultimi mesi. Ma non solo: il classe 2002 è seguito anche dal Real Madrid. M’Baye Niang, ex conoscenza rossonera e compagno di squadra di Camavinga, ha parlato così del ragazzo attraverso una diretta Instagram: “Sembra un ragazzo con la testa sulle spalle, gli dico solo di fare le scelte giuste. Ne ho parlato con lui più volte: è meglio scegliere bene che andare troppo di fretta. Ci sono volte in cui dici a te stesso: “Come posso rifiutare chiamate di persone come Zidane o Mourinho?”, ma è proprio lì che devi chiederti a cosa ti potranno portare. L’allenatore del Rennes ti ha dato qualcosa, ti ha fatto crescere. I suoi genitori sanno cosa vogliono, l’importante è prendere sul serio il ragazzo perché decisioni sbagliate poi si pagano“.

