Il Newcastle sarebbe in vantaggio nella corsa per Fikayo Tomori: ecco, quindi, la richiesta del Milan per lasciarlo partire ...

Fabio Barera Redattore 30 dicembre - 19:30

Si infittisce sempre di più il mistero intorno a futuro di Fikayo Tomori, difensore del Milan, sulle cui tracce sarebbe finito anche il Newcastle. Il centrale inglese, che anche nella serata di ieri, domenica 29 dicembre, non ha trovato spazio contro la Roma, da tempo era sceso nelle gerarchie di Paulo Fonseca. Il quale, però, si sarebbe messo di traverso per quanto concerne la sua cessione, andando di fatto contro la volontà della dirigenza, il cui obiettivo era proprio quello di venderlo per fare cassa. Ora, però, in seguito all'esonero, il lusitano non è più sulla panchina del Diavolo e questo apre altri scenari.