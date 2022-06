Calciomercato Milan – Newcastle, non si sblocca la trattativa per Botman

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, non si sarebbe sbloccata la trattativa tra il Newcastle e il Lille per Sven Botman

Che Sven Botman lascerà il Lille durante la finestra estiva di mercato è fuor di dubbio. L'unica incognita che rimane è legata alla squadra in cui andrà a finire. Il giocatore ha un accordo di massima con il Milan , club in cui vorrebbe giocare a partire dalla prossima stagione, ma il Newcastle continua a rimanere forte sul difensore. I 'Magpies', infatti, avrebbero addirittura rilanciato al rialzo pur di acquistare l'olandese, ma dall'Inghilterra fanno sapere che la musica sta cambiando.

Secondo quanto riferisce il 'Daily Mail', continua a non sbloccarsi la trattativa tra il Newcastle e il Lille per Sven Botman. I due club non avrebbero trovato l'accordo economico, con il Lille che chiede non meno di 40 milioni di euro. Sarà il Milan la nuova squadra del classe 2000? Staremo a vedere. Il trequartista del Milan? Ecco l'ultima idea di mercato di Maldini e Massara >>>