Calciomercato Milan – Nessun rimpianto per la cessione di Piatek

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo un impatto a dir poco devastante con la maglia del Milan, Krzysztof Piatek ha accusato una flessione preoccupante sia dal punto di vista delle prestazioni, che realizzativo. Il polacco ha segnato solo 4 gol in 18 partite in rossonero, di cui 3 su rigore e uno solo su azione. Un rendimento che ha portato la dirigenza a cederlo a gennaio all’Hertha Berlino, l’unica squadra in grado di soddisfare le esigenze economiche del Milan.

Con i tedeschi la situazione non è cambiata di molto: 7 partite tra campionato e coppa di Germania e 2 gol messi a segno, di cui uno su rigore. L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic è stato ossigeno puro per il Milan che, con il senno di poi, non presenta nessun rimpianto in merito alla sua partenza. Potrebbe essere un Milan ‘argentino’ il prossimo anno: ecco perché, continua a leggere >>>

