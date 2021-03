Calciomercato Milan – Nessun rimpianto: i ceduti fanno fatica

Milan, nessun rimpianto dal calciomercato

Il momento non è semplicissimo in casa Milan, ma almeno non ci sono rimpianti che chi ha lasciato i rossoneri a gennaio potesse tornare utile. Come sottolinea il CorSport, infatti, praticamente tutti gli acquisti di gennaio stanno faticando a incidere nelle nuove squadre, compresi quelli che il Milan ha ceduto. Pochi quelli che hanno trovato spazio e contribuito a dare una svolta. Tra questi anche Andrea Conti, classe 1994 ceduto al Parma, e Mateo Musacchio, argentino classe 1990 andato alla Lazio. Entrambi hanno giocato poco e quando l'hanno fatto non sono riusciti a farsi ricordare (se non negativamente in alcuni casi).