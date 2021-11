Calciomercato Milan – Nel mirino l’erede di Theo Hernandez

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara starebbe pensando a una possibile alternativa a Theo Hernandez

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è sempre quello di acquistare giovani talenti. Secondo Tuttosport in primo piano c'è Jordan Varela, talento francese che gioca nel Monaco. Classe 2003, stiamo parlando di un giocatore dal grande potenziale che gioca nella Nazionale Under 19 francese. Le relazioni dello scout rossonero sono positive e dunque la dirigenza potrebbe affondare il colpo nelle prossime settimane. L'obiettivo è quello di trovare potenziali eredi di Theo Hernandez, in questo momento inamovibile sulla fascia sinistra. Milan, le top news di oggi: c'è un'idea per il centrocampo.