Calciomercato Milan – Ndombélé verso Lione. Il retroscena su Kessié

Tanguy Ndombélé non andrà al Milan in questo calciomercato invernale: tornerà all'OL. Eppure le cose sarebbero potute andare diversamente

Accostato in questi ultimi giorni di calciomercato al Milan, il centrocampista Tanguy Ndombélé, classe 1996, sta per trasferirsi dal Tottenham all'Olympique Lione, club in cui ha già militato fino al 2019. L'OL concretizzerà in queste ore il ritorno di Ndombélé con la formula del prestito oneroso (3 milioni di euro) ed un diritto di riscatto molto alto che, probabilmente, verrà ridiscusso in estate tra le parti.