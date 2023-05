Calciomercato Milan – Dopo Aouar, pronto un altro sgambetto dalla Roma

Il Milan , nella prossima sessione di calciomercato , potrebbe andare alla ricerca di molti uomini per rimpolpare una rosa, che si è dimostrata molto corta per affrontare tutte le competizioni di una sola stagione. Un possibile obiettivo, però, potrebbe essere diretto a Roma . Ecco le ultime novità.

Calciomercato Milan, altra 'sfida' vinta dalla Roma?

Secondo quanto riporta Goal.com la Roma sarebbe vicina a un principio di accordo con il difensore francese Evan N'Dicka che, a fine stagione, si libererà a zero dall'Eintracht Francoforte: si tratterebbe di un quadriennale a tre milioni di euro. Nelle scorse settimane alcuni uomini dell'entourage del giocatore hanno incontrato Mourinho. N'Dicka era stato cercato anche dal Milan negli ultimi mesi, come possibile rinforzo a zero per la difesa. Dopo Aouar, quindi, i rossoneri potrebbero 'perdere' la rincorsa a un altro possibile obiettivo del prossimo calciomercato estivo. Milan, Maldini a rischio? La verità >>>