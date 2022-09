Calciomercato Milan – Ndicka, ora è la Juventus a pensarci

Visto che i risultati non arrivano, la Juventus continua a lavorare sul calciomercato per migliorare la squadra e incrocia il Milan in alcune trattative, tra cui quella per Evan Ndicka probabilmente. In attesa di affrontare i rossoneri tra meno di due settimane, la Vecchia Signora intanto prova a soffiare al Milan l'obiettivo recente di mercato. A lungo si è parlato di Ndicka per la difesa, ma ora il francese classe 1999 dell'Eintracht Francoforte sarebbe proprio nel mirino bianconero. A riportarlo è calciomercato.com, che sottolinea come il contratto del difensore scada a fine stagione. Infatti il Milan ci stava pensando a zero, ma occhio all'inserimento dei torinesi. Qui, intanto, le notizie più importanti di oggi >>>