Calciomercato Milan – N’Dicka, i rossoneri monitorano la situazione

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ha fatto il punto sul calciomercato del Milan e sul possibile arrivo di un difensore centrale. Alessio Romagnoli, partito a parametro zero e accasatosi alla Lazio, non è ancora stato sostituito e, per questo motivo, i rossoneri sono leggermente corti per quanto riguarda i centrali di ruolo. Tra i nomi emersi in orbita rossonera c'è anche Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte.