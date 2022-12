Calciomercato Milan – Possibilità a zero: spunta N’Dicka

Il Milan si trova in questo momento in ritiro a Dubai. La squadra di Stefano Pioli sta preparando la ripresa della stagione. Per i rossoneri una missione molto difficile all'orizzonte: recuperare gli 8 punti di distanza dal Napoli capolista. Occhi puntati anche sul calciomercato , dove Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero essere alla ricerca dei giusti profili da inserire in rosa.

Calciomercato Milan, N'Dicka possibile a zero?

Secondo quanto riportato da Fussball Transfers, Evan N'Dicka potrebbe essere una seria possibilità per il Milan, soprattutto se dovesse arrivare in scadenza di contratto. Su di lui, però ci sarebbero anche la Juventus, l'Inter e la Roma in Serie A. Anche altri club importanti d'Europa sarebbero interessati al difensore dell'Eintracht di Francoforte. Occhio quindi alla concorrenza, sia in caso di aste sia in caso di arrivo a scadenza. Il Milan continua la ricerca per i giusti profili nel calciomercato.