Calciomercato Milan – Difesa, N’Dicka prima alternativa a Tanganga

Evan N'Dicka piace al Milan per questa sessione di calciomercato. Il centrale francese andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2023

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola Evan N'Dicka è un obiettivo di calciomercato del Milan per questa sessione estiva di trattative. A patto, però, che il Diavolo non riesca a trovare un'intesa con il Tottenham per il prestito oneroso di Japhet Tanganga. N'Dicka, quindi, rappresenta un prestigioso 'piano B' da seguire in caso di necessità.