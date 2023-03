Calciomercato Milan – Szoboszlai piace anche al Napoli

Napoli-Milan, duello anche per Szoboszlai?

Sia Napoli sia Milan, si legge, per il futuro pensano anche a centrocampisti "bot-to-box" per rinfrescare e rinforzare i propri reparti. Piacerebbe tantissimi a tutte e due Szoboszlai del Lipsia. In particolare il giocatore è assai stimato da Leao, che ieri sul profilo Instagram del centrocampista ungherese ha iniziato un "corteggiamento" di mercato. Il portoghese ha lasciato due commenti: prima un "Love it" e poi un più esplicito "Come to" (vieni) con due cuori, uno rosso e uno nero: più chiaro di così. Su di lui ci potrebbe essere anche il Chelsea, pronto a investire parecchi milioni. Un'alternativa per Milan e Napoli potrebbe essere Samardzic dell'Udinese, valutato 20 milioni. Calciomercato – Da Hojlund a Laurienté: sfida tra Milan e Napoli