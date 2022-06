Calciomercato Milan – Napoli su Tatarusanu, potrebbe essere il vice-Meret

Giuntoli è alla ricerca di un vice e starebbe pensando ad un nome nuovo. Piace Tatarusanu del Milan, oltre a Salvatore Sirigu, retrocesso con il Genoa in B. Il nome del secondo rossonero ha preso quota nelle ultime ore. L'ex Fiorentina, quando chiamato in causa da Pioli, si è sempre fatto trovare pronto, parando tra l'altro un rigore nel derby d'andata di campionato. Ora il Napoli potrebbe affondare il colpo per Tatarusanu. In quel caso, Mirante verrebbe "promosso" a vice-Maignan. Milan interessato nuovamente ad un calciatore della Lazio? Le ultime.