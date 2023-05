Calciomercato Milan – Doppia sfida a centrocampo col Napoli

Come riporta l'edizione odierna de La Repubblica, il Milan e il Napoli potrebbero sfidarsi per due obiettivo nel prossimo calciomercato

Calciomercato Milan, doppia sfida col Napoli?

Come riportato da La Repubblica, Daichi Kamada sarebbe uno dei principali obiettivi di calciomercato del Napoli. Il problema è che i club interessati al giapponese sono molti, su tutti il Milan che gli avrebbe già proposto un'offerta più ricca rispetto a quella recapitata dagli azzurri. La palla passa tra i piedi del 26enne, che a breve scioglierà le riserve sul suo futuro. Per De Laurentiis l'alternativa potrebbe arrivare da Empoli: infatti piacerebbe molto Baldanzi, con il Milan che potrebbe essere interessato anche al giovane italiano. Per questo, nella prossima sessione di calciomercato, rossoneri e partenopei si potrebbero sfidare per obiettivi a centrocampo. LEGGI ANCHE: Milan, comunicato ufficiale, Bennacer operato. I tempi di recupero