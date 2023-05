Calciomercato – Il Milan tenta lo sgambetto al Napoli per Kamada

Negli ultimi giorni sembrava che il Napoli avesse compiuto lo scatto decisivo per arrivare a Daichi Kamada. Il giapponese, in forza all'Eintracht Francoforte, è uno dei giocatori più interessanti ed ambiti in scadenza di contratto a giugno 2023 e sono diversi i club che hanno messo gli occhi su di lui per acquisirlo in estate a parametro zero.