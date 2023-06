Calciomercato Milan – Il Napoli spinge per Baldanzi e Samardzic

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla anche del calciomercato del Napoli con obiettivo in comune col Milan come Baldanzi

Il calciomercato del Milan potrebbe intersecarsi anche con quello del Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla di alcuni obiettivi dei partenopei che potrebbero piacere anche ai rossoneri. La squadra campana penserebbe a Tommaso Baldanzi: l'Empoli vorrebbe almeno 15 milioni per il suo nuovo gioiello. Un altro profilo seguito da tempo sarebbe quello del tedesco dell'Udinese, classe 2002, Lazar Samardzic, Sarebbe l'ideale sostituto, eventule, di Zielinski perché unisce buona qualità e assicura ancora più fisicità del polacco. E poi nel mirino dello scouting ci sarebbe da parecchio, a dispetto della sua giovanissima età, il turco Arda Guler: un altro di quei gioiellini su cui scommettere: solo 18 anni e già col Fenerbahce ha giocato 20 partite in campionato, con 4 gol e altrettanti assist. Questi tre profili sono stati accostati più volte al Milan, che potrebbe dover battere il Napoli.