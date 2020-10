Calciomercato Milan – Nahuel Bustos va al Girona: le cifre

Calciomercato Milan: l’argentino Bustos vola in Spagna

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Tempo fa, come si ricorderà, il Milan aveva manifestato interesse per Nahuel Bustos, classe 1998, attaccante argentino in forza al Talleres di Córdoba. Il giocatore, seguito anche dalla Roma, proseguirà invece la propria carriera in Spagna. Secondo quanto riferito da ‘gianlucadimarzio.com‘, infatti, Bustos ha già sostenuto le visite mediche con il Girona, società della Segunda División spagnola. I catalani pagheranno 6,5 milioni di euro per il 65% del cartellino di Bustos. Per il giocatore, contratto fino al 30 giugno 2025 con i biancorossi. LEGGI QUI LE ULTIME NEWS DI CALCIOMERCATO SUL MILAN >>>