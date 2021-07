Calciomercato Milan – Myron Boadu ad un passo dal Monaco

Myron Boadu, attaccante dell'AZ Alkmaar, potrebbe diventare un nuovo giocatore del Monaco: su di lui c'è stato anche l'interesse del Milan

Stando a quanto riportato da 'calciomercato.com', Myron Boadu, attaccante dell'AZ Alkmaar, potrebbe diventare un nuovo calciatore del Monaco. I monegaschi, rimasti orfani di Stefan Jovetic, sono alla ricerca di un nuovo centravanti e la scelta sarebbe ricaduta sul talento classe 2001. Con la maglia dell'AZ ha disputato quattro stagioni, segnando 38 reti in 88 presenze. Nei mesi scorsi anche il Milan aveva mostrato un timido interesse per questo giovane attaccante che ha già avuto modo di mettersi in mostra in Eredivisie.