Calciomercato Milan – Musso sempre più lontano dall’Inter | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Il futuro di Musso potrebbe non essere a tinte nerazzurre: Milan e Roma rimangono sullo sfondo

Con la firma sul rinnovo di Donnarumma che tarda ad arrivare, i rossoneri si stanno guardando intorno per difendere i pali nella prossima stagione. Tra i tanti nomi sondati per difendere la porta del Milan ci sono i nomi di Pierluigi Gollini e Juan Musso. Proprio il portiere dell'Udinese, da alcuni anni uno dei migliori nel campionato di Serie A nel suo ruolo, gode la stima non solo del club di Via Aldo Rossi ma anche di Inter e Roma. I giallorossi, convinti nel cedere nella prossima finestra estiva di mercato Pau Lopez, vogliono a tutti i costi il numero uno argentino. Anche i nerazzurri avevano sondato il terreno, ma con il rinnovo di Handanovic difficilmente Marotta proverà ad acquistare l'ex Racing Club. La situazione, dunque, resta in fase di stallo. In attesa di scoprire il futuro di 'Gigio', Maldini resta vigile sul classe '94. Intanto dal Portogallo dicono che il Milan sia su un attaccante da 50 milioni.