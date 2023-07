Calciomercato Milan – Musah si allontana: sono due i principali motivi

Come noto il Milan ha messo Yunus Musah in cima alla lista dei potenziali rinforzi per il centrocampo in questo calciomercato estivo. Il mediano statunitense, classe 2002, in possesso del passaporto italiano, è visto dallo staff tecnico come elemento perfetto per giocare, nel 4-3-3 di mister Stefano Pioli, al fianco di Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders.