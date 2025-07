Calciomercato Milan, Musah resta in uscita: il Napoli ci riprova

Come riportato da Calciomercato.com, sullo sfondo restano interessi più timidi dalla Premier League - in particolare West Ham, Nottingham Forest e Wolverhampton - ma nessuno di questi club ha finora deciso di affondare il colpo. Musah, dunque, resta in uscita: i club di Premier, così come alcuni spagnoli e francesi, osservano, ma l’unica società realmente concreta al momento è il Napoli.