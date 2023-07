Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Passi in avanti nell’affare Musah”

Nella giornata odierna Samuel Chukwueze ha firmato il proprio contratto con il Milan, per cui manca solamente l'ufficialità per l'arrivo del nigeriano. L'ormai ex Villarreal diventerà dunque il settimo innesto rossonero in questa sessione di calciomercato, ma sembra che la dirigenza del Diavolo non sia intenzionata a fermarsi. E il prossimo potrebbe essere Yunus Musah, mediano del Valencia da tempo nel mirino del club di via Aldo Rossi.