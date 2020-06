Calciomercato Milan – Musacchio in scadenza: ecco le sue intenzioni

CALCIOMERCATO MILAN – Mateo Musacchio, classe 1990, difensore centrale argentino (di passaporto spagnolo) che gioca nel Milan dall’estate 2017, è finito al centro di numerose voci di calciomercato in quest’ultimo periodo.

Musacchio, infatti, è dato nel mirino di Valencia, Betis e Siviglia per la prossima stagione. Questi ‘rumors‘ sono alimentati dal fatto che il contratto di Musacchio con il Milan scadrà il 30 giugno 2021 e, ad oggi, non ci sono segnali per un suo rinnovo.

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, però, la volontà del numero 22 rossonero sarebbe chiara: vuole restare al Milan e rinnovare l’accordo con il club di Via Aldo Rossi.

