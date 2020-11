Calciomercato Milan – Musacchio, il suo futuro sembra deciso | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: il futuro di Musacchio

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Mateo Musacchio, dopo oltre quattro mesi di attesa, è finalmente tornato a disposizione di Stefano Pioli. Con ogni probabilità il difensore centrale verrà convocato per la partita contro il Napoli, in programma domenica prossima al San Paolo.

Il portale calciomercato.com, però, si concentra sul futuro di Musacchio. Come tutti sanno, l’argentino ha un contratto in scadenza nel giugno 2021, ma al momento non ha ricevuto alcuna proposta per il rinnovo da parte del Milan. E’ probabile dunque che ci possa essere un addio a fine stagione, ma Mateo adesso è concentrato esclusivamente sul presente e sul ritrovare la condizione il prima possibile. Calciomercato Milan: derby l’Inter per un forte centrocampista. VAI ALLA NOTIZIA>>>