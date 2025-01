Calciomercato Milan – Nuovo nome per l’attacco: Musa del FC Dallas

Calciomercato, nuovo nome per l'attacco del Milan in caso di addio di Luka Jovic: Petar Musa, attaccante croato classe 1998 che gioca in MLS.

Redazione PM 11 gennaio 2025 (modifica il 11 gennaio 2025 | 21:16)

In questa sessione di calciomercato, il Milan punta a rinforzare anche il suo attacco. In questa stagione, Luka Jovic, anche a causa di un infortunio, è stato usato pochissimo diventando riserva di Alvaro Morata, Tammy Abraham e Francesco Camarda. Già in estate si parlava di un addio del serbo e se dovesse diventare realtà, i rossoneri avrebbero già in mente un sostituto: Petar Musa.