Calciomercato Milan – Muriel, cessione in vista? Le ultime | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il futuro di Luis Muriel potrebbe essere lontano dall'Atalanta: sullo sfondo c'è il Milan?

Non sta disputando una grande stagione con l'Atalanta, Luis Muriel. L'attaccante colombiano, specialmente nella prima parte di campionato, non ha giocato con continuità. Sono solamente 14 le presenze in Serie A quest'anno, 20 in totale se si considerano anche Champions League e Coppa Italia. Così come sono pochi anche i gol segnati, sei in totale. Numeri non da Muriel, il quale sembrava stesse ritornando a giocare con più regolarità dopo l'infortunio di Zapata. Sul più bello, però, il numero 9 nerazzurro si è fermato per un infortunio muscolare.