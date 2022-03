Calciomercato Milan – Sfuma Muani: ufficiale il trasferimento all’Eintracht

Attraverso il proprio profilo Twitter, l'Eintracht Francoforte ha ufficializzato l'acquisto di Kolo Muani: l'attaccante interessava al Milan

E' stato a lungo accostato al Milan, ma alla fine il suo trasferimento in rossonero non si è mai concretizzato. Randal Kolo Muani, attaccante classe 1998, da oggi è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Eintracht Francoforte, anche se approderà in Germania al termine di questa stagione a parametro zero. Dopo essere cresciuto nel Nantes, e aver vestito la maglia del club francese per sette anni, Muani saluta il campionato francese. Il giovane talento ha firmato un contratto di cinque anni con il suo nuovo club, come annunciato anche attravero il profilo Twitter. Calciomercato Milan: in scadenza con il PSG, il Diavolo fiuta il colpaccio.