Calciomercato Milan, Moretto: “Vlahovic, Dovbyk, Arokodare: vi dico tutto”

"Quindi bisognerà capire quanti soldi chiederà la Juventus per Vlahovic, sapendo che Vlahovic ha un contratto in scadenza nel 2026 e uno stipendio molto elevato. Vlahovic non rinnoverà e se non partirà quest'estate lascerà la Juventus a zero. La Juventus è consapevole di avere un problema in casa. Quindi il Milan sta prendendo tempo con Vlahovic in attesa che poi questo tipo di profilo possa diventare un'opportunità. Però, parallelamente, sta lavorando anche su altri profili, su altri nomi, ne stanno uscendo diversi".