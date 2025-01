Calciomercato Milan, continua il pressing dei rossoneri per Santiago Gimenez. L'attaccante messicano è il primo obiettivo del Diavolo

Santiago Gimenez e il Milan , con il giocatore ci sarebbe già una base d’intesa per un contratto fino al 2028 (con opzione fino al 2029) a 2,5 milioni di euro a stagione . La dirigenza rossonera starebbe continuando la spinta con il Feyenoord. Il club olandese è un osso duro e sarà difficile convincerli a cedere il giocatore a gennaio, soprattutto prima della partita di domani sera di Champions League , in cui sia Milan che Feyenoord si giocano l'accesso alla top 8 della maxi classica.

"Ho scritto così perché il Milan ha un accordo col ragazzo". Poi la vera rivelazione del post di Moretto: "Il ragazzo era in parola con il Feyenoord da quest'estate per cui se fosse arrivata un'offerta importante [credo vicinissima o pari a quella del Nottingham dell'estate scorsa] sarebbe potuto andare". E infine Moretto parla della situazione attuale del Diavolo: "Il Milan sta continuando a parlare col Feyenoord, ma bisogna capire fino a che cifra si spingerà tra fisso e bonus. Vediamo in questi giorni".