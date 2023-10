Calciomercato Milan, dalla Spagna: alcuni retroscena su Musah

"Yunus Musah sta vivendo il miglior momento della sua carriera. L'inizio della loro stagione è ad alto livello". Ecco qualche retroscena: "La trattativa che lo ha portato al Milan in estate è durata più di un mese, Yunus voleva solo il Milan e ha fatto di tutto per firmare. Il direttore generale del Milan Giorgio Furlani gli ha sempre assicurato che lui è una priorità per il club italiano, trasmettendogli massima fiducia". In più un dettaglio sul contratto: "Non ha clausola rescissoria". LEGGI ANCHE: Milan, da adesso si può acquistare la maglia da portiere di Giroud >>>