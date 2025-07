Calciomercato Milan, Moretto e Romano: 'Contatti Emerson Royal-Besiktas'

Emerson Royal potrebbe lasciare il Milan per il Besiktas in questa sessione estiva di calciomercato: le ultime notizie dagli esperti

Emerson Royal , terzino destro brasiliano classe 1999 che il Milan ha prelevato, nel calciomercato estivo 2024 , dal Tottenham per 15 milioni di euro, potrebbe lasciare i rossoneri dopo appena una stagione. Sulle sue tracce i turchi del Beşiktaş , così come riportato dai giornalisti sportivi esperti del settore, Matteo Moretto e Fabrizio Romano.

"Primi contatti per Emerson Royal al Beşiktaş - ha scritto Moretto in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X' -. Possibile formula: prestito con diritto di riscatto. Non c’è ancora una trattativa tra club ma iniziale richiesta di informazioni".