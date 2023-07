Calciomercato Milan – Moretto: “Calafiori in pole, ma occhio a Miranda”

Nelle ultime ore sembra che il Milan abbia accelerato per la cessione di Fodé Ballo-Touré. Il terzino senegalese avrebbe tre offerte sul piatto da parte di Nizza, Bologna e Fulham e avrebbe chiesto al Diavolo un paio di giorni di tempo per riflettere in merito al proprio futuro. Il fatto che non sia stato convocato per la tournée negli USA, comunque, avvicina sempre di più il suo addio.