Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Morata tra Roma e Juventus”

In questa sessione di calciomercato Alvaro Morata, obiettivo del Milan, è richiesto da numerose squadre: favorite Roma e Juventus

In questa sessione di calciomercato uno dei nomi più discussi è quello dell'attaccante spagnolo Alvaro Morata. Diverse squadre italiane si sono dimostrate interessate alla punta dell' Atletico Madrid, tra cui Milan, Inter, Roma e Juventus.

Nonostante ci sia una concorrenza agguerrita, l'acquisto rimane complicato perché la richiesta di 20 milioni dei Colchoneros è ritenuta eccessivamente elevata. Secondo Radio Marca il Diavolo e il Biscione non sono destinazioni considerate dall'ex Chelsea. Il classe '92 vorrebbe approdare in Italia, ma solamente ai giallorossi o alla Vecchia Signora. Entrambi i club però hanno bisogno di cedere prima di poter comprare, quindi la trattativa è da considerarsi in stand-by.