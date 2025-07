Calciomercato Milan, Morata al Como? Il punto della situazione

Alvaro Morata al Como? La situazione

Arrivato l'estate scorsa a Milano, Morata è restato in rossonero per soltanto 6 mesi. Con l'arrivo di Conceição in panchina e di Gimenez in attacco, lo spagnolo si è trasferito in prestito al Galatasay. Il suo prestito ha durata annuale e dunque scadrebbe a gennaio 2026. Dopo soli 6 mesi in Turchia, però, Alvaro è deciso a cambiare di nuovo aria. Vuole a tutti i costi tornare in Italia, accasandosi al Como. Perché non è ancora riuscito a riabbracciare Cesc Fabregas, amico e connazionale, nonché allenatore dei lariani?