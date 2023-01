Calciomercato Milan – Pressing di Montella per Bakayoko: le ultime

L'Adana Demirspor di Vincenzo Montella continua a fare pressing sul Milan per il centrocampista francese Tiemoué Bakayoko

Uno dei giocatori più deludenti in questa stagione nel Milan è stato senza dubbio Tiemoué Bakayoko. Il francese non ha trovato neanche un minuto in partite ufficiali nel corso dell'annata, ma solamente qualche spezzone nelle amichevoli estive e invernali. E il suo futuro sembra essere sempre più lontano da Milano.