Calciomercato Milan – Montella vuole Bakayoko: il francese ha dubbi

Uno dei giocatori che sino a questo momento ha maggiormente deluso in casa Milan è senza dubbio Tiemoué Bakayoko . Il mediano francese sembra essere lontano parente di quello visto nella prima parentesi rossonera. Il poco spazio trovato e le prestazioni insufficienti in serie gli sono valse un posto ai margini delle gerarchie del tecnico Stefano Pioli .

Il nodo, in questo caso, sembrerebbe essere la volontà del giocatore. Bakayoko, infatti, sarebbe dubbioso della destinazione turca e punta i piedi per rimanere al Milan. È vero che all'Adana Demirspor avrebbe maggiore spazio, ma probabilmente andrebbe ad abbassare il suo stipendio.