Calciomercato Milan – Idea Mirante come vice Donnarumma. Ma la Roma …

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come noto il Milan sta cercando un secondo portiere, dopo la cessione di Pepe Reina alla Lazio ed il rientro al Bournemouth, per fine prestito, di Asmir Begović.

Milan, Begović prima scelta per il vice Gigio

Il Diavolo vorrebbe trattenere il bosniaco alla corte di Stefano Pioli, ma non c’è ancora una fumata bianca per la conferma dell’ex Chelsea e Stoke City in organico.

Si valutano alternative: idea Mirante

Per questo il Milan, sul mercato, sta valutando delle soluzioni alternative. Secondo quanto riferito da ‘TuttoMercatoWeb‘, il primo nome sulla lista dei rossoneri sarebbe quello di Antonio Mirante.

Classe 1983, in forza alla Roma e sotto contratto fino al 30 giugno 2021 con i giallorossi, Mirante è un portiere di estrema affidabilità ed esperienza.

La Roma non vuole cedere Mirante

La Roma, però, considera Mirante incedibile. Il club capitolino, però, prima deve riuscire a blindarlo rinnovando il contratto dell’ex Bologna prima di rifiutare definitivamente le proposte. Inclusa quella, eventuale, dei rossoneri.

