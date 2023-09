Calciomercato Milan – Vice Theo Hernández: due opzioni nella Liga

Il Milan cerca un vice di Theo Hernández per le prossime sessioni di calciomercato. Le ultime idee rossonere conducono in Spagna. Il punto

Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, l'estate di calciomercato del 2024 , per il Milan , sarà quella di alcuni ritocchi strutturali alla rosa dopo il robusto restyling dell'ultima edizione. Alcuni ruoli da rinforzare sono già noti ai dirigenti Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada , che a luglio e agosto non hanno trovato i profili giusti per intervenire subito.

Milan, manca un vice Theo: occhi in Spagna

Alcuni, invece, potrebbero cambiare anche in base ad eventuali cessioni da record, un po' come avvenuto ad inizio estate con la partenza di Sandro Tonali in direzione Newcastle. Al momento, considerando la permanenza al Milan di tutti i big, il Diavolo intende intervenire in difesa per reperire un vice di Theo Hernández.