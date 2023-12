Calciomercato Milan – Miranda arriva a gennaio? Il Barcellona sorride…

Nel corso della prossima sessione invernale di calciomercato il Milan potrebbe essere uno dei club più attivi, esattamente come avvenuto in estate. Tra i tanti reparti che avrebbero necessità di essere rinforzati c'è anche quello della fascia sinistra, dove in difesa al momento manca un vero e proprio vice Theo Hernandez . E, a questo proposito, il nome più caldo sarebbe quello di Juan Miranda del Betis Siviglia .

Come riferito da 'Sport', testata spagnola, il terzino spagnolo potrebbe trasferirsi al Milan appunto in questa sessione di calciomercato invernale. Questo, si legge, sarebbe un vero e proprio assist al Barcellona. I blaugrana, infatti, guadagnerebbero 2 milioni di euro per una clausola sulla futura rivendita accordata nel passaggio di Juan Miranda dal club catalano al Betis Siviglia nel 2021.