Calciomercato Milan – Terzino sinistro, tutto su Miranda: le ultime news

Il contratto di Miranda con il Betis, infatti, scadrà il prossimo 30 giugno 2024 e lui non ha intenzione di rinnovarlo. Anzi, ha già fatto capire come la destinazione rossonera, per lui, a parametro zero dalla prossima stagione, sarebbe una soluzione più che gradita.

Manca un vice Theo: arriverà a gennaio 2024? — Per bruciare la concorrenza e regalare al tecnico Stefano Pioli un vice di ruolo per Theo, però, i dirigenti rossoneri potrebbero tentare l'affondo già a gennaio. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', con 3 milioni di euro il Betis potrebbe lasciar partire Miranda con sei mesi di anticipo sulla scadenza naturale del suo contratto. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, ecco i rinforzi in difesa e a centrocampo per Pioli >>>

