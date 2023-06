Calciomercato Milan – Difficile l’arrivo di Milinkovic-Savic: il motivo

Operazione possibile, ma improbabile con Lotito

I 28 anni di Milinkovic-Savic, oltre che i costi alti di cartellino e ingaggio, però, non aiutano l'ex Genk a diventare un candidato forte per il calciomercato estivo del Milan. Operazione possibile, certamente, ma con le richieste di Claudio Lotito, Presidente del sodalizio biancazzurro, non probabile.