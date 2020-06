Calciomercato Milan – Milik, la Juventus propone tre giocatori

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene riportato da calciomercato.com, Arkadiusz Milik, autore del rigore decisivo per la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus, continua a non trovare l’accordo con il Napoli per il rinnovo.

Il Milan, dopo un grande interesse nei mesi scorsi, ha allentato la presa, anche perchè proprio la Juventus sembra voler a tutti i costi l’attaccante. Stando alle ultime indiscrezioni, i bianconeri avrebbero proposto addirittura tre giocatori come contropartite: Cristian Romero, Daniele Rugani e Rolando Mandragora. De Laurentiis, però, non sente ragioni, e vuole 40 milioni di euro senza scambi per cedere il polacco. INTANTO IL MILAN PENSA A UN NUOVO TERZINO SINISTRO, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓